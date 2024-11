POL-HB: Nr.: 0726 --Auto brennt in Gröpelingen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 18.11.2024, 18:35 Uhr Ein psychisch auffälliger 19-Jähriger griff am Montagabend Polizisten an, als sie ihn in Walle kontrollieren wollten. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Heranwachsende lief gegen 18:35 Uhr an der Polizeiwache in der Waller Heerstraße vorbei und schrie laut herum, unter anderem auch "Allahu Akbar". Die Einsatzkräfte ...

mehr