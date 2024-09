POL-PDNR: Verkehrsunfall endet mit Ohrfeige

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter durch Aufbohren eines Schließzylinders Zutritt zu einer Garage an einem Wohnhaus In der Au. Dort entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und mehrere Akkus für elektronische Werkzeuge. Die Polizeiinspektion Linz bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 Pressemeldungen ...

