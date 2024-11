Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0725 --Notebook-Deal wird zur Falle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Obervielander Straße Zeit: 19.11.24, 15.15 Uhr

Am Dienstagnachmittag kam es in Huchting zu einem schweren Raub bei der Übergabe eines Notebooks, das ein 34-jähriger Bremer über einen Online-Marktplatz zum Verkauf angeboten hatte. Der Mann wurde bei der Tat verletzt.

Der Verkäufer hatte sich zur Übergabe mit den vermeintlichen Interessenten, einer Frau und einem Mann, gegen 15.15 Uhr in der Obervielander Straße verabredet. Diese erschienen zur vereinbarten Zeit, und der 34-Jährige überreichte das zum Verkauf stehende Apple MacBook Air 13. Statt des vereinbarten Kaufbetrags sprühte der Mann dem Verkäufer jedoch Pfefferspray ins Gesicht. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Täterpaar die Beute an sich nahm und über die Gleise der stillgelegten Bahnstrecke in Richtung Carl-Hurtzig-Straße flüchtete. Der 34-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Räuber wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit dunklem Teint und 175 Zentimeter groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Vollbart. Seine Komplizin wurde auf 30 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß geschätzt. Sie hatte etwas längere, glatte, blonde Haare, ihr Gesicht war stark geschminkt, bekleidet war die Frau mit einer hellen Jacke.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden. Dazu raten wir bei privaten Verkaufsgeschäften: Wählen Sie Abholzeit und Ort mit Bedacht, nehmen Sie Begleitpersonen mit und treffen sich an frequentierten Orten.

