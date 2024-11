Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0724 --Polizisten attackiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 18.11.2024, 18:35 Uhr

Ein psychisch auffälliger 19-Jähriger griff am Montagabend Polizisten an, als sie ihn in Walle kontrollieren wollten. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der Heranwachsende lief gegen 18:35 Uhr an der Polizeiwache in der Waller Heerstraße vorbei und schrie laut herum, unter anderem auch "Allahu Akbar". Die Einsatzkräfte sprachen den offensichtlich verwirrten 19-Jährigen an und versuchten ihn zu beruhigen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, rastete er aus und fuchtelte offenbar mit einem Messer herum. Danach konnte er sich zunächst losreißen, dabei fiel ein Küchenmesser zu Boden. Nach einer kurzen Flucht stellten ihn die Polizisten schließlich in der Nähe, nachdem er in einen Friseursalon gerannt war. Auch hier war er nur schwer zu beruhigen.

Die Einsatzkräfte mussten zeitweise den Schusswaffengebrauch androhen, da er immer wieder die Hände in die Taschen steckte. Sie nahmen ihn schließlich mit auf die Wache, anschließend wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ein Polizist und der 19-Jährige wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell