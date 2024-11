Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0721 --Überfall auf Waschanlage--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Neuenlander Straße Zeit: 16.11.2024, 18:55 Uhr

Zwei Männer überfielen am Samstagabend eine Waschanlage in der Neustadt, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 18:55 Uhr befanden sich zwei 19 und 20 Jahre alte Mitarbeiter kurz nach Ladenschluss in den Büroräumen der Firma in der Neuenlander Straße, als ein mit einem Messer bewaffneter Mann hereinkam. Er forderte lautstark die Tageseinnahmen und schlug den 19-Jährigen. Ein weiterer Mann stand im Türrahmen und hatte einen Schlagstock in der Hand. Als sie zwei Taschen mit Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten die Männer in Richtung Oldenburger Straße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der mit dem Messer bewaffnete Mann war etwa 25 bis 35 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Sturmmaske. Er sprach zwischenzeitlich eine Sprache, die von den Mitarbeitern als Arabisch wahrgenommen wurde. Der zweite Mann konnte lediglich oberflächlich beschrieben werden, so soll er ebenfalls dunkel gekleidet und maskiert gewesen sein.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell