Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0720 --Raub mit Schusswaffe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Halmstraße Zeit: 17.11.2024, 01:10 Uhr

Zwei unbekannte Täter überfielen in der Nacht zu Sonntag ein Ehepaar in Burglesum, bedrohten sie mit einer Schusswaffe und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 01:10 Uhr hatten der 67 Jahre alte Ehemann und seine 47 Jahre alte Frau in der Halmstraße gerade in ihrer Einfahrt geparkt und wollten aussteigen, als plötzlich zwei vermummte Männer vor ihnen standen. Einer bedrohte den 67-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schoss er einmal in die Luft. Anschließend entriss der zweite der 47-Jährigen eine Tasche, in der sich Bargeld befand. Beide flüchteten in einem schwarzen Seat-Kombi. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Halmstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, oder den schwarzen Seat gesehen haben.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß. Sie waren mit schwarzen Kapuzenpullovern und Hosen bekleidet. Außerdem hatten sie schwarze Skimasken über den Kopf gezogen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell