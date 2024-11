Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0717 --Straßendealer in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Am Dobben Zeit: 14.11.2024, 10:05 Uhr

Zivilpolizisten nahmen am Donnerstagmorgen im Viertel einen mutmaßlichen Straßendealer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen.

Die zivilen Einsatzkräfte hatten den 38-Jährigen aufgrund von Vorerkenntnissen kurzfristig observiert und ihn gegen 10:05 Uhr in der Straße am Dobben einer Kontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie mehrere Verlaufseinheiten mit Kokain bei dem Mann. Weitere Beweismittel, wie Mobiltelefone, Feinwagen und Verpackungsmaterial wurden bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sichergestellt. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl erlassen und der 38 Jahre alte Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

