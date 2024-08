POL-PPKO: Praktikum bei der Polizei Koblenz: letzte Plätze sichern!

Polizeipräsidium Koblenz

Du hast bald deinen Realschulabschluss in der Tasche und träumst schon immer davon, Polizist/-in zu werden? Oder fehlt dir noch eine Idee, welchen Weg du nach dem Abi einschlagen könntest? Dann haben wir genau das richtige Angebot für dich!

Die Polizeidirektion Koblenz bietet vom 20.08. - 23.08.2024 ein Schnupperpraktikum für Schülerinnen und Schüler hier in Koblenz an! Von der Kripo, über die Wasserschutzpolizei, bis hin zu unserer Diensthundestaffel: Euch erwartet ein exklusiver Einblick in verschiedene Bereiche der Polizei.

Jetzt heißt es schnell sein: Es sind nur noch 3 Plätze frei!

Melde dich jetzt per E-Mail mit Name, Alter und dem Namen deiner Schule an: pdkoblenz@polizei.rlp.de

