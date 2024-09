Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Zu viel getrunken hatte der Unfallverursacher am Dienstag in Laichingen.

Gegen 20 Uhr parkte der 44-Jährige mit seinem Nissan Kleinlaster aus einer Parklücke vom Parkplatz in der Uhlandstraße aus. Dabei streifte er einen geparkten Mercedes. Dank einem Zeugenhinweis konnte der Fahrer an seiner aktuellen Wohnunterkunft angetroffen werden. Der Mann roch nach Alkohol und ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Weiterhin konnte er nur eine abgelaufene ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen. Die wurde beschlagnahmt. Da der 44-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro sofort bezahlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

