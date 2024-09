Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Von der Straße abgekommen

Neben der Straße prallte ein Autofahrer am Dienstag bei Schelklingen gegen ein Trafohaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der B465. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Alfa Romeo in Richtung Allmendingen. Auf Höhe der Einmündung nach Schmiechen verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Trafohaus. Der Pkw blieb an der Bahnbrücke Stehen. Ersten Erkenntnissen übermannte den Fahrer wohl ein Sekundenschlaf. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Ob er über eine gültige Fahrererlaubnis verfügt, muss noch ermittelt werden. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro.

