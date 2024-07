POL-NI: Autofahrer rammt Laterne in Lauenau

Hagenburg (ots) - [mue] In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag konnte die Polizei auf der Altenhäger Straße in Hagenburg jeweils einen alkoholisierten Fahrzeugführer feststellen. Am frühen Morgen des 20.07.204 um 00:49 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann aus Polen in seinem BMW angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Promillewert von 0,98. In der darauffolgenden Nacht wurde um 01:35 Uhr ein 25-jähriger Schaumburger in einem VW Golf ...

mehr