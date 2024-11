POL-HB: Nr.: 0722 --Autos brennen aus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Neuenlander Straße Zeit: 16.11.2024, 18:55 Uhr Zwei Männer überfielen am Samstagabend eine Waschanlage in der Neustadt, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 18:55 Uhr befanden sich zwei 19 und 20 Jahre alte Mitarbeiter kurz nach Ladenschluss in den Büroräumen der Firma in der Neuenlander Straße, als ein mit einem Messer bewaffneter ...

mehr