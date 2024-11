POL-HB: Nr.: 0728--Polizei fahndet mit Phantombild nach Sexualstraftäter

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Klitzenburg Zeit: 19.11.2024, 22:55 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brannte ein Auto in Gröpelingen, bei zwei weiteren Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 22:55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund eines brennenden Autos in die Straße Klitzenburg gerufen. Vor Ort stand ein Opel in Flammen, der von Kräften ...

mehr