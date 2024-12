Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Reifen geplatzt auf der Autobahn - leichtverletzte Fahrerin

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 12:15 Uhr, ist auf der Autobahn 98 bei Laufenburg eine Autofahrerin wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Die 18jährige Pkw-Lenkerin war auf der Autobahn unterwegs in Richtung Waldshut. Während der Fahrt platzte ein Hinterreifen und die Autofahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Dabei wurden mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt. Nach mehreren hundert Metern konnte sie das Fahrzeug wieder auf der Fahrbahn zum Stehen bringen. Durch den Unfall wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro dürfte entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell