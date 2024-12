Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Körperliche Auseinandersetzung mit abgeschlagener Glasflasche

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 13.12.2024, gegen 15:05 Uhr, ist es im Bereich des Busbahnhofs in Waldshut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Ein 33-jähriger Marokkaner und ein 24-jähriger Afghane sollen beim Busbahnhof in Waldshut in Streit geraten sein. Dabei habe der 33-Jährige mittels einer abgeschlagenen Glasflasche seinen 24-jährigen Kontrahenten am Ohr verletzt. Bei der körperlichen Auseinandersetzung soll sich auch der 33-Jährige an der Hand verletzt haben. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzungen. Beide Beteiligten waren alkoholisiert. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Am Folgetag hat das Amtsgericht Waldshut-Tiengen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der 24-jährige Beteiligte wurde zur Verhinderung weiterer Störungen bis zum Folgetag in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell