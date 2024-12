Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Bundesstraße 317 - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 15.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317, zwischen der Anschlussstelle Haagen und der Anschlussstelle Hauingen/Entenbad zu einem Auffahrunfall, an welchen drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend und bemerkte ein entgegenkommendes Fahrzeug eines Rettungsdienstes, welches mit Blaulicht und Sondersignal unterwegs war. Der 63-Jährige sowie eine hinter ihm fahrende 21-jährige Pkw-Fahrerin fuhren rechts ran und hielten an, um dem Rettungsfahrzeug freie Bahn zu schaffen, falls das Rettungsfahrzeug vorausfahrende Fahrzeuge überholen wolle. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte die vor ihr stehenden Pkws wohl zu spät und fuhr auf den Pkw der 21-Jährigen auf. Der Pkw der 21-Jährigen wurde wiederum auf den Pkw des 63-Jährigen geschoben. Die 40-Jährige sowie der 63-Jährige wurden leicht verletzt. Die 40-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 43.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Bis gegen 16.45 Uhr war die Bundesstraße komplett gesperrt. Danach war die Bundesstraße wieder einseitig befahrbar. Kurz vor 18.00 Uhr konnte die Bundesstraße für beide Richtungen wieder freigegeben werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

