Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Brauerei

Schwarzbach (ots)

Mittwoch (25.09.2024), gegen 0:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einer Brauerei in der Straße "Zur Schleuse" in Schwarzbach (Auengrund) ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und öffneten mit Gewalt mehrere Schränke. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von 100 Euro entwendet, jedoch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Bereich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0249745/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell