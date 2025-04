Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 71-jährige Seniorin aus Hannover-Ricklingen vermisst - Wer hat Heike Lisa Edith P. gesehen?

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 15.04.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen nach einer vermissten 71-Jährigen. Ein Mitarbeiter einer Seniorenpension, in der die Frau wohnt, bemerkte ihre Abwesenheit, nachdem die Ricklingerin die Pension offensichtlich unbemerkt verließ. Entgegen jeglicher Gewohnheiten kehrte sie bislang nicht zurück. Da die Seniorin aufgrund ihres Gesundheitszustandes Hilfe und Medikamente benötigt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ die 71-jährige Heike Lisa Edith P. am 15.04.2025 in den späten Nachmittagsstunden unbemerkt die Seniorenpension in der Nordfeldstraße. Gegen 17:30 Uhr stellte ein Mitarbeiter der Pension das Fehlen der Frau fest. Entgegen jeglicher Gewohnheiten kehrte sie bislang nicht zurück. Eine Absuche an beliebten Anlaufadressen, wie z.B. ihre alte Wohnanschrift in Misburg, blieb erfolglos. Dort konnte sie nicht angetroffen werden. Andere Such- und polizeilichen Maßnahmen verliefen ebenfalls erfolglos. Da Heike Lisa Edith P. aufgrund einer fortschreitenden Demenz und einer Herzkrankheit auf Hilfe und Medikamente angewiesen ist, sind mehrere Einsatzkräfte auf der Suche nach ihr. Da sie bislang nicht angetroffen wurde, bittet die Polizei nun mit Hilfe von Fotos der Vermissten die Bevölkerung um Hilfe.

Heike Lisa Edith P. ist ca. 1,52 Meter groß und von hagerer Statur. Sie hat kurze grau Haare. Die Vermisste trägt eine blaue Jacke und eine schwarze Hose.

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten und/oder deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /pk

