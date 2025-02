POL-PDNW: Ohne Kennzeichen unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat ein 62-Jähriger laut eigener Aussage konsumiert, welcher am 20.02.2025 um 12:55 Uhr mit seinem E-Scooter in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem aus Neustadt/W. stammenden Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus, weshalb mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Vortest erbrachte einen Wert von 0,83 Promille. Da ein ...

mehr