Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 40-jähriger Mann wurde am 19.02.2025 gegen 18:30 Uhr in Neustadt/W. in der Straße "Am Speyerbach" auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell