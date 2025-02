POL-PDNW: In zwei Fällen Wahlplakate beschädigt und gestohlen

Hettenleidelheim (ots) - Die Rettungsleitstelle meldete zur Mittagszeit am 17. 02. einen Küchenbrand in der Obergasse in Hettenleidelheim. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen, alle Hausbewohner hatten sich bereits aus dem Gebäude entfernt. Nach Ende der Löscharbeiten konnte bei der Begehung des Hauses durch die Feuerwehr als vermutliche Ursache eine in Brand geratene Dunstabzugshaube in der Küche ...

