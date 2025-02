Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Küchenbrand

Hettenleidelheim (ots)

Die Rettungsleitstelle meldete zur Mittagszeit am 17. 02. einen Küchenbrand in der Obergasse in Hettenleidelheim. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen, alle Hausbewohner hatten sich bereits aus dem Gebäude entfernt. Nach Ende der Löscharbeiten konnte bei der Begehung des Hauses durch die Feuerwehr als vermutliche Ursache eine in Brand geratene Dunstabzugshaube in der Küche ausgemacht werden, wo laut Bewohnern auch ein Topf köchelnd auf dem Herd stand. Offenbar war die Abzugshaube in einem kurzen unbeobachteten Moment in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zwei Bewohner wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht, konnten dieses aber wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

