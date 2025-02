Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Sonntag, 16.02.2025 auf Montag, 17.02.2025 mehrere Fahrzeuge im Maconring in Neustadt. Vermutlich mittels wasserresistentem Filzstift wurden bislang sechs Fahrzeuge mit dem Schriftzug "ACAB" versehen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise an die Polizei Neustadt unter der Telefonnr. 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

