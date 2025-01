Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Mädchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Eine 11-Jährige aus Herten war am Morgen gegen 07:10 Uhr an der Kaiserstraße auf dem Weg zur Schule unterwegs. In Höhe der Hospitalstraße wollte sie die Straße an einem Fußgängerweg (Zebrastreifen) überqueren, dabei wurde sie von einer unbekannten Autofahrerin erfasst. Die Frau erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens und fuhr dann weiter. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, hatte allerdings vor Ort angegeben unverletzt zu sein.

Beschreibung: weiblich, ca. 1,65m groß, ca. 45 Jahre alt, graue Haare, unterwegs in einem roten Auto (möglicherweise ein Opel)

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, der Fahrerin oder dem Fahrzeug machen können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Hinweis: Bei einem Unfall mit einem Kind/Minderjährigen sollte immer die Polizei verständigt werden - auch wenn das Kind selbst angibt, unverletzt zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell