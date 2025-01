Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unfall im Kreuzungsbereich - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Im Bereich der Kreuzung Alleestraße/Kirchhellener Ring kollidierten zwei Fahrzeuge am Donnerstagmittag. Die beiden Fahrerinnen mussten mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Eine 28-jährige Autofahrerin aus Dinslaken fuhr um 12:45 Uhr von der Alleestraße aus in die Kreuzung ein. Gleichzeitig bog eine 21-jährige Autofahrerin aus Oberhausen vom Kirchhellener Ring aus nach links in die Alleestraße ein. Die 28-Jährige wurde nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

Bei dem Unfall entstand knapp 13.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell