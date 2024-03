Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhaus, Kita und Gymnasium-Cafeteria

Paderborn (ots)

(CK) - Bislang unbekannte Täter brachen in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus sowie eine Kindertagesstätte ein. Zudem versuchten sie in eine Cafeteria einer Schule einzudringen.

In der Zeit von Montag bis Dienstagmittag (04.-05.03.) hebelten Einbrecher die rückwärtige Terrassentür eines Hauses am Lesteweg im Ortsteil Wewer auf. Nachdem sie so in die Innenräume gelangt waren, durchsuchten sie in allen Zimmern die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten Täter in der Nacht zu Dienstag (05.03.) in die Innenräume einer Kita an der Straße Im Schloßpark in Schloß Neuhaus. Anschließend durchsuchten sie einen Büroraum nach Wertgegenständen. Mit einem Tablet-Computer flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Vermutlich dieselben Täter schlugen in derselben Nacht auch eine Scheibe zum Nebengebäude der Cafeteria eines angrenzenden Gymnasiums ein. Sie gelangten jedoch nicht in die Innenräume.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell