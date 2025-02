Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Verkehrsunfallfluchten geklärt, Fahrer alkoholisiert

Grünstadt/Albsheim (ots)

Am Nachmittag des 17.02. kam es kurz aufeinanderfolgend zu zwei Verkehrsunfällen im Bereich Obrigheim Albsheim, bei denen sich der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs jeweils unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte.

Gegen 15 Uhr kam es zunächst auf der L359 zwischen Albsheim und Asselheim zu einem Auffahrunfall, zwischen zwei PKW, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000EUR entstand. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs fuhr nach dem Zusammenprall über einen Feldweg in Richtung Albsheim davon, wurde dabei aber von Zeugen beobachtet, die entsprechende Hinweise an die Streifenwagenbesatzung geben konnten und auch das Kennzeichen abgelesen hatten.

Wenige Minuten später, noch während der Fahndung nach dem flüchtigen PKW, wurde der Dienststelle ein weiterer Unfall gemeldet, der sich auf einem Weg in Feldrandlage Albsheim und somit in der Fluchtrichtung des PKW ereignet hatte.

Hier war ein Fahrzeug ungebremst über Paletten gefahren, die beim Ladevorgang eines LKW kurzfristig dort abgelegt worden waren. Die Paletten wurden dadurch beschädigt, und der Fahrer entfernte sich auch hier unmittelbar nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Weitere Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos, auch an der Wohnanschrift konnten weder Fahrer noch PKW angetroffen werden. Ermittlungen im zentralen Fahrzeugregister ergaben den Verdacht, dass es sich beim Fahrer um einen amerikanischen Staatsbürger handeln könnte.

Einige Zeit nach den Unfällen meldeten Anwohner in Kleinkarlbach, dass bei ihnen in der Straße ein orientierungsloser Mann stehe, der nur englisch spricht. Nachfragen ergaben, dass auch der entsprechende PKW dort stehe. Durch die Streife konnten der 52 - jährige Mann und das Fahrzeug mit korrespondierenden Unfallschäden angetroffen werden. Beim Fahrer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt und durch einen Atemalkoholtest von über 1,5 Promille bestätigt. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeug abgeschleppt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell