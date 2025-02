Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer in Dachgeschosswohnung nach lautem Knall: Feuerwehr rettet verletzten Mann aus seiner Wohnung

Lehrte (ots)

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel wurden am heutigen Montag, dem 10. Februar, gegen 15:11 Uhr zu einem Feuer in der Burgdorfer Straße in Lehrte alarmiert. Der Alarmierung vorausgegangen war ein wahrgenommener lauter Knall aus einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses mit Flammenschlag aus dem Fenster. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage - der Bewohner der Betroffenen Wohnung befand sich jedoch noch an einem Fenster der Wohnung. Ein weiteres Fenster wurde durch die Wucht regelrecht aus den Scharnieren gerissen. Umgehend wurde durch die Einsatzleitung die sofortige Menschenrettung über die Drehleiter angeordnet und parallel ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung beauftragt. Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr konnte der Bewohner sicher aus der Wohnung gerettet und zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst übergeben werden. Das im Badezimmer vorgefundene Feuer konnte schnell unter Einsatz von einem Trupp mit einem C-Rohr gelöscht werden. Aufgrund eines wahrgenommenen Gasgeruchs im Haus wurde vorsorglich die Gasversorgung im gesamten Haus vorrübergehend abgeschaltet und die betroffenen Bereiche freigemessen und belüftet. Nachdem hier Entwarnung gegeben werden konnte, wurde das Gas vom Versorger wieder in Betrieb genommen, sodass alle Bewohner in ihre nicht betroffenen Wohnungen zurückkehren konnten. Der Bewohner der Brandwohnung wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, seine Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Im weiteren Verlauf wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz war gegen 17:30 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lehrte, Aligse und Steinwedel mit 55 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen, sowie der Rettungsdienst inkl. Notarzt und die Polizei.

