FW Lehrte: Feuerwehr wird zu ausgelöstem Co-Gefahrenmelder in Lebensmittelmarkt gerufen

Hämelerwald (ots)

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hämelerwald wurden am heutigen Samstagabend, dem 8. Februar, gegen 18:21 Uhr in den Bereich der Fortunastraße in Hämelerwald zu einem dort befindlichen Lebensmittelmarkt alarmiert.

Grund für die Alarmierung war ein CO-Gefahrenmelder (Kohlenmonoxid), der mehrfach ausgelöst hatte. Der Markt wurde umgehend geräumt und abgesperrt, sodass Trupps unter Atemschutz den betroffenen Bereich erkunden konnten. Hierfür wurde die Ortsfeuerwehr Höver mit mit dem Gw-Messtechnik hinzualarmiert, da auf diesem noch spezialisiertere Messtechnik vorgehalten wird.

Unter Einsatz der Messgeräte der Messkomponente der Feuerwehr Höver (Stadtgebiet Sehnde) konnte jedoch zum Zeitpunkt der Messung keine bedenkliche CO-Konzentration festgestellt werden, sodass derzeit von einem Defekt des Gefahrenmelders ausgegangen wird.

Anschließend wurde der Zugang zum Markt wieder freigegeben, und der Einsatz der Feuerwehr war gegen 19:30 Uhr beendet.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hämelerwald und Höver mit insgesamt 34 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

