Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: LKW-Brand in Sievershausen - schnelles Eingreifen verhindert größere Schäden.

Sievershausen (ots)

Am Donnerstagabend, dem 6. Februar 2025, wurden die Ortsfeuerwehren Hämelerwald, Sievershausen und Arpke gegen 17:32 in das Gewerbegebiet Sievershause, Bereich Kattenriede, alarmiert. Gemeldet wurde eine brennende Zugmaschine eines LKW.

Ersten Informationen zufolge, waren dem Brand vorausgegangen Arbeiten von Mitarbeitern des dort ansässigen metallverarbeitenden Betriebs am LKW. Im Laufe der Arbeiten kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer am LKW. Die Mitarbeiter handelten geistesgegenwärtig, unternahmen selbstständig erste Löschversuche mit Feuerlöschern und alarmierten parallel die Feuerwehr. Diese rückte mit rund 44 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage etwas entspannter dar: Das Feuer im Bereich des LKW war weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch, kühlte die betroffenen Bereiche unter Vornahme eines C-Rohrs und setzte zwei Trupps unter Atemschutz (PA) ein. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit Schaummittel benetzt, um eine Wiederentzündung zu verhindern. Das schnelle und beherzte Eingreifen der Mitarbeiter verhinderte vermutlich ein Übergreifen des Feuers auf die Industriehalle. Die Feuerwehr kontrollierte die Industriehalle mit einer Wärmebildkamera und konnte ausschließen, dass sich das Feuer auf die Halle ausgebreitet hatte. Allerdings zogen sich zwei von den Mitarbeitern möglicherweise eine Rauchgasvergiftung zu und wurden vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hämelerwald, Sievershausen und Arpke (4. und 5. Zug) mit insgesamt 44 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 19 Uhr beendet. Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe können durch die Feuerwehr nicht gemacht werden.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Vorsorglich wurde die untere Wasserbehörde hinzu gerufen.

