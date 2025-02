LPI-J: Eingangstür beschädigt

Weimar (ots) - Mellingen: Ein 16-Jähriger Fahrer eines PKW (45km/h) befuhr am Dienstagabend die Straße Auf dem Anger in Richtung Hauptstraße. Hier übersah der junge Fahrer einen geparkten Pkw Ford am Fahrbahnrand. Durch die anschließende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 4.000,- Euro. Auch wurde die 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt und wurde medizinisch versorgt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

