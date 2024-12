Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Arztpraxis

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember 2024) kam es in Kevelaer zu einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Alte Heerstraße. Ein oder mehrere unbekannte Personen gelangten etwa gegen 14.40 Uhr über einen Zaun in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes und brachen dort eine Terrassentür gewaltsam auf. Ein Mitarbeiter, der sich in der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Arztpraxis aufhielt, hörte ein Geräusch und machte sich daraufhin bemerkbar. Als er keine Antwort bekam, verließ er die Praxis und informierte die Polizei. Der oder die unbekannten Täter hatten jedoch bereits das Gebäude verlassen, sie dürften durch den Mitarbeiter gestört worden sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in Zusammenhang mit dem Einbruch Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich um die Alte Heerstraße geben können. Hinweise bitte unter 02823 1080.(sp)

