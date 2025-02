Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitswirksamer Polizeieinsatz in Lobeda

Jena (ots)

Gegen 16 Uhr erging am Dienstag die Mitteilung per Notruf, dass es zu einer möglichen Kindesentziehung im Stadtteil Lobeda gekommen sei. Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen zum Einsatz gebracht und weitere Informationen zum Sachverhalt eruiert. Aufgrund der zuerst dynamischen Lage, gepaart mit dem Verdacht der im Raum stehenden Kindesentziehung, wurden Kräfte des Landeskriminalamtes Thüringen hinzugezogen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Kinder in der Nähe der elterlichen Wohnung bei Verwandten wohlbehalten angetroffen werden. Bis zur weiteren Klärung des Sachverhaltes, wurde eine männliche Person (34 Jahre) temporär in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auch erfolgte die zeitnahe Konsultation der zuständigen Staatsanwaltschaft Gera. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Verdacht der Kindesentziehung nicht begründet werden. Der Mann, welcher zugleich Vater und Sorgeberechtigter der Kinder ist, wurde aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Er muss sich trotz dessen wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Rückfragen richten Sie bitte an die zuständige Staatsanwaltschaft in Gera.

