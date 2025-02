Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger mit "Geschmack"

Weimar (ots)

Ob es Zufall war oder geplant, im Ergebnis eigneten sich der oder die Täter hochpreisige Alkoholika widerrechtlich an. Zeugen teilten am Dienstagabend mit, dass Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wolfgang-Borchert-Straße eingedrungen waren. Aus diesen entwendeten der oder die Langfinger mehrere Flaschen Wie, Spirituosen sowie champagner. Die Beute hat einen Wert von über 500,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell