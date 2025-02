LPI-J: Einrichtung beschädigt und Beamte beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Trotz bestehendem Hausverbotes begab sich ein 54-Jähriger am Dienstagabend in einen Discounter in der Jenaer Straße. Als ein Mitarbeiter ihn daraufhin ansprach, beleidigte der Mann diesen. Die hinzugerufenen Beamten trafen den, bereits mehrfach amtsbekannten, Mann an. Neben der Anzeige erhielt er einen Platzverweis. Beim Verlassen des Marktes hatte der 54-Jährige, welcher mit knapp 2 Promille erheblich alkoholisiert war, noch die ...

