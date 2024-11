Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Sömmerda (ots)

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am Freitagabend in Sömmerda auf ihrem E-Scooter kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass mit dem E-Scooter alles in Ordnung war, jedoch die Frau unter Alkoholeinfluß unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Weert von 0,66 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches eine Geldbuße von 500,- EUR nach sich zieht. (FR)

