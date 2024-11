Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umbauarbeiten führen zu Doppelbrand

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 01.11.2024 gegen 09:00 Uhr meldete sich eine besorgte Anwohnerin der Gustav-Freytag-Straße aus dem Erfurter Süden bei der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass es an einem Mehrfamilienhaus an der Außenfassade zu einem Brand gekommen ist. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde das beginnende Feuer bereits gelöscht. Im weiteren Verlauf konnte durch einen Mitarbeiter der Stadtwerke festgestellt werden, dass bei angrenzenden Bauarbeiten massive Mängel bei der Installation der Stromleitungen vorliegen. Dieser Defekt ist nach aktuellen Erkenntnissen Ursache des Brandausbruches. Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes fing die betroffene Stelle erneut Feuer, konnte jedoch durch das schnelle Intervenieren der eingesetzten Beamten gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.(JJ)

