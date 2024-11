Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 47.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Mittwochabend ereignete sich in Erfurt gegen 18:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem hohen Sachschaden. Ein 22-Jähriger war mit seinem Kleintransporter in der Blankenhainer Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Jenaer Straße übersah er eine von rechts kommende Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und an beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von 47.000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell