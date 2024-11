Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger ergaunern 500 Euro

Erfurt (ots)

Mittwochmorgen wurde eine Erfurterin das Opfer von Betrügern. Die 64-Jährige hatte eine E-Mail erhalten, in welcher Unbekannte ihr mitteilten, dass es angeblich Probleme auf ihrem Computer gebe. Die Frau rief die Rufnummer an, welche in der E-Mail angegeben war und besprach im Folgenden die angeblichen technischen Probleme. Nach dem Telefonat mit den vermeintlichen Technikern stellte sie allerdings fest, dass fast 500 Euro von ihrem Bankkonto abgebucht worden waren. Am darauffolgenden Tag wurden ihr erneut über 100 Euro abgebucht. Die 64-Jährige erstattete Donnerstagvormittag Anzeige bei der Polizei wegen Betrug. (SE)

