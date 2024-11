Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabelbrand in Scheune

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda kam es Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr zu einem Scheunenbrand. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Nagetier an den Kabeln in der Scheune im Rastenberger Ortsteil Rothenberga zu schaffen gemacht. In der weiteren Folge wurde dadurch ein Kurzschluss verursacht, der das Feuer entfachte. Der Hofhund bemerkte die Notlage als Erster und machte lautstark darauf aufmerksam. Rettungskräfte rückten daraufhin aus. Die Feuerwehr löschte zügig die Flammen und verhinderte dadurch ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An der Scheune entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. (SE)

