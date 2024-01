Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 70 Verstöße geahndet

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Darmstadt (ots)

Am Sonntag (14.01.) führten Beamtinnen und Beamte des 1. Polizeireviers in Darmstadt zwischen 16:00 und 23:00 Uhr drei Geschwindigkeitsmessungen im Innenstadtbereich durch. Zudem überprüften sie die Fahrtüchtigkeit der Wagenlenker im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. An den drei Messstellen in der Holzstraße, dem City Tunnel und der Kasinostraße kontrollierten die Ordnungshüter insgesamt 118 Fahrzeuge und 154 Personen. Hierbei stellten die Beamtinnen und Beamte insgesamt 70 Verkehrsverstöße fest. Auf zwei der Gestoppten wird neben einer Geldstrafe auch ein Punkt in Flensburg zukommen. Der "Spitzenreiter", ein 21-jähriger Autofahrer, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde bei erlaubten 30 km/h in der Kasinostraße mit 75 Stundenkilometern gemessen. Abzüglich der Toleranz sind das noch immer 42 km/h zu viel auf dem Tacho. Ihn erwarten nun unter anderem eine Geldstrafe von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Erfreulicherweise stellten die Ordnungshüter keine Autofahrer fest, die berauscht am Straßenverkehr teilnahmen.

