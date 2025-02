Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Ein Toter, zwei Verletzte und ein qualmender Papierkorb, Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr am Sonntag gefordert

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag wurde um 8:56 Uhr die Ortsfeuerwehr Aligse zu einer Brandnachschau in die Kleingargenkolonie Wiesengrund beim Aligser Torfweg gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden die Feuerwehrkräfte bereits von der Polizei und dem Rettungsdienst erwartet. In einer Gartenlaube hatte es ein Feuer gegeben, welches bereits selbständig erloschen war. In der Laube war zudem von dem Rettungsdienst eine Person tot aufgefunden worden. Damit der Notarzt sowie die Polizei weiter tätig werden konnten, musste die Gartenlaube belüftet und von den Brandgasen befreit werden. Von der Feuerwehr Aligse wurde ein Trupp unter schweren Atemschutz eingesetzt, welcher Belüftungsöffnungen schaffte, so dass die Gartenlaube anschließend belüftet werden konnte. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben werden, welche weitere Ermittlungen zur Brandursache, der Schadenhöhe und dem Tod der Person aufgenommen hat. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Aligse mit 2 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Am Sonntagnachmittag wurde dann um 14:32 die Ortsfeuerwehr Ahlten zu einem Verkehrsunfall in die Straße am Rehwinkel Ecke L385 alarmiert. Gemäß der Alarmmeldung sollten dort nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, Betriebsstoffe auslaufen. Noch während sich die Kräfte auf der Anfahrt befanden, kam die Meldung, dass vermutlich noch eine Person in einem PKW eingeklemmt sei. Nach dem Eintreffen am Unfallort stellte sich die Situation wie folgt da, ein PKW-Fahrer hatte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden PKW übersehen und beide waren kollidiert, es war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt, eine verletzte Person wurde bereits von dem Rettungsdienst behandelt und eine weitere verletzte Person befand sich noch in einem der Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort den Brandschutz sicher, unterstützten die Polizei bei den Absperrmaßnahmen, führten an den verunfallten Fahrzeugen das Batteriemanagement durch, kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und betreuten die verletzte Person in dem PKW bis zum Eintreffen eines zweiten Rettungswagens. Beide verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Während des gesamten Einsatzes war die L385 für den Verkehr in dem Kreuzungsbereich gesperrt. Die Feuerwehrleute halfen noch bei den Aufräumarbeiten, so dass die Straße im Anschluss für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Ahlten mit 3 Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Um 15:25 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte mit dem Stichwort qualmender Papierkorb in Bereich des Lehrter Bahnhofes am Gleis 2 alarmiert. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, erfolgte ein Alarmabbruch, so dass die Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden mussten. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte.

