Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Billinghausen. Diebstahl eines Quads.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25.07.2024) wurde zwischen 17:40 Uhr und 18:30 Uhr in Billinghausen ein Quad (Kawasaki, Typ: "KSV700", LIP - DX247) entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug an einem Waldweg oberhalb der Billinghauser Straße abgestellt. Nach kurzer Abwesenheit fehlte das Quad. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter das Quad im Leerlauf den Hang in Richtung Billinghausen hinunter rollen ließen, da sich der Zündschlüssel noch im Besitz des Eigentümers befindet. Es ist möglich, dass das Fahrzeug anschließend geschoben oder auf ein anderes Fahrzeug verladen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

