Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Jugendliche Täter beschäftigen die Polizei

Soest (ots)

Drei Jugendliche Täter haben die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer beschäftigt.

Alles fing um kurz nach elf am Samstagabend an. Hinterm Bahnhof an der Werkstraße hat einer der drei, ein 18-jähriger aus Werdohl einen 16-jährigen nach Wechselgeld gefragt. So wie sich wenig später herausstellte in der Absicht, dem 16-jährigen das Geld zu rauben. Das tat er dann auch, indem er ihm am Kragen fasste, ihn ohrfeigte und die Geldbörse samt 15 Euro raubte. Ganz nach dem Motto "Der Täter kehrt immer zum Tatort zurück" kam dieser tatsächlich bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei an der Tatörtlichkeit vorbei und konnte durch den Geschädigten wiedererkannt werden.

Die eingesetzten Beamten hielten den Räuber fest und befragten ihn. Aus seiner Sicht wollte er nur nach Wechselgeld fragen wobei seine Mutter (die nicht anwesend war) durch das Opfer beleidigt worden ist. Daraufhin hat er sein Opfer geschlagen und ihm das Geld abgenommen. Jetzt habe er es nicht mehr, denn das habe er seinem Freund gegeben.

Gegen 00:52 Uhr verschafften sich zwei männliche Personen Zugang zu einem Kiosk am Ulrichertor. Über die Hintertür gelangen Sie in den Kiosk, weil sie vorher die Tür eingetreten haben. Die Inhaberin ist auf solche Fälle gut vorbereitet und bekommt eine Nachricht auf ihrem Handy, dass fremde Personen in dem Objekt sind. Mittels Fernauslösung hat sie Nebel im Kiosk ausgelöst, so dass die Täter direkt wieder flüchten. Eine weibliche Person die augenscheinlich in der Gräfte "Schmiere" stand, machte sich ebenfalls aus dem Staub. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Den Tatablauf konnten die eingesetzten Beamten allerdings auf Videoaufzeichnungen einsehen und somit auch die Täter aus dem Raub wiedererkannt werden.

Weiter ging es mit den dreien um 05:21 Uhr am Sonntagmorgen. In der Niederbergheimer Straße machten sie sich zunächst an einem dort stehenden Radlader zu schaffen und schlugen die Seitenscheibe ein. Danach versuchten sie an der gegenüberliegenden Pizzeria mit einem Stuhl und einem Stein die Scheibe der Tür einzuschlagen. Dies gelang letztlich auch. In der Pizzeria entwendeten sie Nudeln und ein IPad.

Aufmerksame Zeugen konnten alles beobachten und verständigten die Polizei. Als diese eintraf, flüchteten die Serientäter in ein gegenüberliegendes Haus. Über das dortige Treppenhaus gelangten sie auf einen Dachboden wo sie sich versteckten. Die Polizisten konnten die drei bis auf den Dachboden verfolgen und letztlich vorläufig festnehmen.

Am gestrigen Tag hatte die Polizei dann reichlich mit den Spurensicherungen an den Tatorten sowie den Vernehmungen der Beschuldigten zu tun. Letztlich wurde die 14-jährige Lippetalerin dem Jugendamt übergeben. Sie war bereits als vermisst gemeldet worden.

Der 18-jährige Soester wurde ebenfalls festgenommen. Er sitzt derzeit noch im Polizeigewahrsam. Eine Untersuchungshaft wird derzeit geprüft.

Der 17-jährige Soester wurde nach Feststellung der Personalien und erfolgter Vernehmung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell