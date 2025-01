Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Freitag wurde ein 80-jähriger Bad Sassendorf das Opfer dreister Betrüger. Der Bad Sassendorfer erhielt gegen 11 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse Soest. Der Senior war zunächst skeptisch, ob es sich beim dem Anrufer tatsächlich um einen Mitarbeiter des Bankinstitutes handelte. Der Anrufer wies ihn dann darauf hin, dass es sich doch bei der angezeigten Nummer um die "echte" Telefonnummer der Sparkasse handele. Dies überprüfte der Bad Sassendorfer und stellte fest, dass tatsächlich die Nummer der besagten Bank angezeigt wurde. Der angebliche Bankmitarbeiter teilte dem Senior nun mit, er müsse umgehend Buchungen vom Konto des Seniors stornieren. Er sandte dem 80-Jährigen eine E-Mail mit einem QR-Code zu, den er mit seinem TAN-Generator auslesen sollte. Der Senior folgte der Aufforderung und gab via Online-Banking die gewünschten TAN-Nummern ein. Der Anrufer verabschiedete sich im Anschluss und teilte mit, dass das Konto des Bad Sassendorfers nun gesperrt sei und er in ein paar Tagen neue Zugangsdaten erhalte. Wenig später kamen dem Senior Zweifel und er stellte fest, dass von seinem Konto Abbuchungen in fünfstelliger Höhe erfolgt waren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aktuell aufgenommen und warnt ausdrücklich davor, am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, Geldbeträge und persönliche Bankdaten zu geben. Legen Sie einfach auf und verständigen Sie umgehend die Polizei.

