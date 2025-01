Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Aufbruch von Schließfächern in einer Bank

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zu einem Aufbruch von vier Schließfächern in einer Bank am Westenhellweg in Soest.

Gegen kurz vor fünf am Nachmittag haben zwei Täter die Filiale der Bank betreten und sich zu den dortigen Schließfächern im Keller begeben.

Zugang haben normalerweise nur berechtigte Personen. Wie die Täter die Räumlichkeiten betreten haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Beim Betreten durch die Täter hat der Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin hat nachgesehen und vier gewaltsam geöffnete Schließfächer aufgefunden.

Was entwendet worden ist, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell