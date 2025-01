POL-SO: Gewässerverunreinigung in der Lippe

Soest (ots) - Die EK-Prio hat am gestrigen Tag gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiwache Soest und der Kriminalkommissariate einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt durchgeführt. Die immer wieder auffallenden Ladendiebstähle, bei denen in verschiedenen Geschäften in der Fußgängerzone oftmals Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet werden, waren Anlass genug, hier einmal genauer hinzusehen. ...

