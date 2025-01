POL-SO: Schwerpunkteinsatz der EK-Prio

Soest (ots) - In der Zeit zwischen dem 29. Januar, 22 Uhr und dem 30. Januar, 01:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses am Kungelmarkt ein. Die Einbrecher brachen zunächst gewaltsam die Wohnungseingangstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort. Zeugen, die ...

