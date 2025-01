Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 22-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am gestrigen Mittwoch befuhr ein 22-jährige Bad Sassendorfer die kurvenreiche K5 von Opmünden kommend in Richtung Bad Sassendorf. Gegen 16:25 Uhr geriet er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Durch ein ausgeführtes Ausweichmanöver des 22-jährigen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit dem ersten Baum. Hier wurde er zurück geschleudert und prallte gegen einen weiteren Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Pkw Seat total beschädigt wurde. Vor Ort waren zwei Zeugen, die dem Fahrer Erste Hilfe leisteten. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Soester Krankenhaus wurde er von hier entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt zwischen Opmünden und Bad Sassendorf voll gesperrt.

