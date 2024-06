POL-AUR: Wittmund - Betrunken gefahren

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - In Bäckerei eingebrochen Unbekannte Täter sind in eine Bäckerei in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Bäckerei in der Friesenstraße. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 1.50 ...

